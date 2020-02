Champignonsector heeft het moeilijk

Hij is een populair bestanddeel in veel maaltijden: de champignon. Bij het doen van de weekboodschappen deponeert de doorsneeconsument schijnbaar achteloos het blauwe bakje in zijn winkelwagentje. Land van herkomst: Nederland. Hoelang nog?

De oogst van champignons voor verse consumptie gebeurt met de hand. Dat luistert nauw: de champignons zijn maar een halve dag in het best betaalde groeistadium. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Ammerzoden

Albert Heijn verkoopt deze week een bakje fijne witte champignons van 250 gram voor 0,95 euro. Omgerekend is dat 3,80 euro per kilo. Bij Jumbo en Coop betaalt de klant dezelfde prijs. PLUS schaart champignons onder zijn producten die ‘blijvend’ laag geprijsd zijn, en vraagt voor zo’n bakje slechts 89 eurocent (3,56 euro per kilo). De kiloprijs van een voordeelverpakking van 40..

