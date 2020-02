Hudson’s Bay moet nog 280 miljoen euro aan huur betalen

Hudson’s Bay Company is nog 280 miljoen euro aan huurpenningen schuldig aan vastgoedbedrijven, veelal investeringsvehikels van Nederlandse pensioenfondsen.

Amsterdam

Tot en met februari is de huur betaald, blijkt uit het eerste rapport van de curatoren van Hudson’s Bay Netherlands B.V., waarin zij verslag doen van de afwikkeling van het faillissement tot nu toe. Bij haar start in Nederland in september 2017 sloot de keten langjarige huurcontracten af met de pandeigenaren van haar zestien winkels. Daarin verplichtte Hudson’s Bay Comp..

In ruil voor die afspraak investeerden de eigenaren van de zestien panden 176 miljoen euro in verbouwingen voor Hudson’s Bay. Het Canadese moederbedrijf van de gelijknamige winkelketen staat garant voor die afspraken – ook nu de Nederlandse tak failliet is. De huren zijn tot en met februari betaald.

