Stabiliteitspact gaat op de schop

De Europese Commissie steekt vandaag de lont in het kruitvat. Ze zwengelt dan een debat aan over het Stabiliteitspact. Zijn de in het Stabiliteitspact ‘in marmer gebeitelde’ (dixit oud-premier Wim Kok) begrotingsregels voor de eurolanden niet achterhaald? Je kunt de Europese ministers van Financiën met minder verleiden tot een verbaal bloedbad.

Brussel

Commissaris Valdis Dombrovskis (Economie) en zijn Italiaanse collega Paolo Gentiloni (Euro) zijn zich terdege bewust van het politieke dynamiet in hun handen. Al is het alleen al omdat zijzelf – een economische conservatieve Let versus een flexibele Italiaan – de tweespalt in de eurozone weerspiegelen. Vandaar dat beider boodschap vandaag zal zijn: geen revolut..

De Commissie vindt dat ze niet anders kan. Wettelijk niet, omdat de in de crisishoogtijdagen geïntroduceerde aanscherpingen van het Stabiliteitspact – bij de eurovolgers bekend als de two-pack en six-pack – geëvalueerd moeten worden. Maar ook politiek ruikt de Commissie kansen. De economische situatie in de eurozone is nu een heel andere dan die tijde..

