VS: Fokker moet de productie voor F-35 uit Turkije weghalen

Woensdrecht

Het besluit is niet genomen omdat GKN Fokker het wil, maar omdat het moet. De Amerikaanse president Donald Trump zette Turkije in de zomer van 2019 uit het F-35-programma, omdat Ankara Russische S-400-afweerraketten kocht. Turkije is lid van de NAVO. De andere NAVO-landen zijn bang dat via de rakettendeal kennis over de NAVO-defensiesystemen in Russische handen komt.

Naast dat de Turken geen F-35’s – ook wel bekend als Joint Strike Fighter – krijgen, verbiedt Amerika alle productie van F-35-onderdelen in Turkije. Het gaat om ongeveer tien bedrijven die opdrachten ter waarde van 600 miljoen dollar in portefeuille hebben. ‘Via Lockheed Martin kregen we van het Amerikaanse ministerie van Defensie te horen de product..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .