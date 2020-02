Minister Schouten versterkt grip op werk van slachthuizen

Omdat de misstanden in slachthuizen niet verdwijnen, grijpt landbouwminister Carola Schouten in. Er moeten normen komen voor de snelheid van het slachten, zodat beter toezicht mogelijk wordt.

Den Haag

Het tempo blijkt nu vaak te hoog. Inspecteurs van waakhond NVWA kunnen daardoor niet goed controleren of de regels over het welzijn van dieren worden nageleefd.

De bewindsvrouw wil dat er een norm komt op basis waarvan de NVWA per slachthuis kan bepalen wat de bandsnelheid moet worden. Schouten reageert met de maatregelen op de beelden uit een slachthuis in IJsselstein, die RTL Nieuws naar buiten bracht. Medewerkers slaan varkens hard en ze trekken kreupele dieren aan hun staart. 'Je mag geen geweld gebruiken tegen dieren. Dit is onacceptabel', aldus de bewindsvrouw.

goedkoper

Met een norm voor de bandsnelheid hoopt Schouten ook de druk op het werkproces te verlagen. De hoge slachtsnelheid maakt het voor de slachthuizen goedkoper, maar de dieren hebben daaronder te lijden. Ze wil ook opheldering van toezichthouder NVWA, die onder haar ministerie valt. Sommige dierenartsen van de organisatie kijken gewoon toe als varkens worden geslagen. Soms slaan ze zelfs zelf dieren, zo blijkt uit de beelden. De NVWA is daar al een intern onderzoek naar begonnen.

Volgens Schouten is het probleem in slachthuizen 'veel fundamenteler' dan alleen gebrekkig toezicht. Ze vraagt zich af of 'ons systeem' nog wel werkt en kijkt welke verdere maatregelen nodig zijn om de situatie in slachthuizen te verbeteren. <