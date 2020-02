Niet iedereen kan een cv maken

Aline Ntunzwenimana vluchtte in 2003 uit Burundi. In haar kerk in Amsterdam runt ze een bureau om vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond aan werk te helpen. Nederlandse vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben extra hulp nodig in de zoektocht naar werk, vindt Aline Ntunzwenimana, zelf ooit gevlucht uit Burundi. Haar detacheringsbureau Women Power moet uitkomst bieden. ‘Als je al tien jaar een bijstandsuitkering krijgt, is dat niet goed voor de economie van Nederland.’

Amsterdam

Met een stralende lach opent Aline Ntunzwenimana de deur van haar arbeiderswoning in Amsterdam-Oost. De 39-jarige Amsterdamse woont er met haar man en drie kinderen in de leeftijd van tien, zes en drie jaar. ‘Dit is een leuke wijk, sociaal, ik herken het van Afrika’, vertelt ze even later, als ze de koffie binnenbrengt in de woonkamer. Haar wortels liggen in Burundi. Toen ze 23 jaar..

