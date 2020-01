Beurs Amsterdam eindigt in het groen

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst gesloten, na de forse koersval een dag eerder toen de vrees voor de economische impact van het nieuwe coronavirus voor zware verliezen op de financiële markten zorgde. Ook elders in Europa waren mooie plussen te zien.

Amsterdam

Op het Damrak werd het aandeel Philips lager gezet na een kwartaalupdate van het zorgtechnologieconcern. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde aan het slot 0,7 procent hoger op 602,96 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder voor het eerst sinds 12 december onder de 600 puntengrens. De MidKap klom 0,5 procent tot 917,31 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent. Philips was de grootste daler in de AEX met een min van 2,1 procent na tegenvallende resultaten over het afgelopen kwartaal. Het bedrijf zette tevens zijn divisie voor huishoudelijke apparaten in de etalage. Staalconcern ArcelorMittal voerde de stijgers bij de hoofdfondsen aan met een winst van 2,7 procent. De vastgoedbedrijven Unibail-Rodamco-Westfield en Eurocommercial Properties zakten tot 3,1 procent na adviesverlagingen door UBS.