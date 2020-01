Miljoen gezinnen heeft geen 2000 euro achter de hand

Amsterdam

Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Een op de zeven gezinnen is niet in staat om binnen een maand 2000 euro bij elkaar te krijgen voor onverwachte uitgaven, blijkt uit een enquête. Van deze groep zegt meer dan de helft zelfs niet in staat te zijn om snel euro 500 op te hoesten. Zij komen bij een kapotte wasmachine of bijvoorbe..

De cijfers laten volgens DNB zien dat een substantieel deel van de Nederlandse gezinnen financieel kwetsbaar is. Hun aantal is sinds de financiële crisis wel gedaald, maar DNB noemt het weinig geruststellend dat na meerdere jaren van economische voorspoed nog steeds zoveel Nederlanders financieel in de problemen komen bij onvoorziene kosten. Nederland..

