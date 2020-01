Zelfstandige met eigen apotheek is het rijkst

Het aantal mensen dat als zelfstandige werkt, is in tien jaar tijd met 260.000 toegenomen tot 1,3 miljoen. Vooral in de zakelijke dienstverlening nam het aantal zelfstandigen toe.

Den Haag

Dit berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers uit de periode 2007-2018. Het CBS rekent tot zelfstandigen alle mensen die arbeid verrichten voor eigen rekening en die op grond van hun jaarinkomen bij de fiscus als zelfstandige te boek staan.

In de zakelijke dienstverlening

kwamen er 78.000 ondernemers bij. In de bouwnijverheid waren dat er 56.000 en in gezondheids- en

welzijnszorg 55.000. Wie veel wil

verdienen als zelfstandige kan het beste in de zakelijke dienstverlening aan de slag. Daar wordt met 45.000 euro per jaar gemiddeld het best verdiend. Het minste geld verdienen ondernemers in de handel en de zorg. Zelfstan..

