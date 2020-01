Voorheen de voddenman

De opa van de huidige topman haalde nog vodden op met zijn bakfiets. Nu is Kras Recycling een van de grootste afvalbedrijven van Nederland. De basis is en blijft Volendams, en Kras is de naamgever van het stadion van de lokale FC.

Volendam

Het is nog stikdonker aan de Zeedijk in Volendam, maar bij Kras Recycling is al volop bedrijvigheid. Een vrachtwagen staat op de weegbrug, een tweede is net het terrein komen oprijden en een derde manoeuvreert voorzichtig de loods in. In die loods hangt een weeïg luchtje. Langs de muren staan stapels vierkant-geperste balen plastic verpakkingen, alsof iemand met een viezige blokkendoos heeft zi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .