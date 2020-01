Goede handelsdag op Europese beurzen

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met aardige koerswinsten het weekeinde in gegaan. De stemming kreeg steun van de maatregelen van China om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde tevens dat het nog te vroeg is om de uitbraak van het virus uit te roepen tot internationale noodsituatie. Meevallende industriecijfers van de eurozone zorgden eveneens voor optimisme. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent hoger op 614,24 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 937,92 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,4 procent. Bijna alle 25 AEX-fondsen sloten in het groen. Betalingsverwerker Adyen was de sterkste stijger met een winst van 2,8 procent. ING was de enige daler met een min van 0,3 procent. Chipmachinemaker ASML klom 2,3 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse chipreus Intel. Ook andere chipbedrijven zaten in de lift. In Amsterdam stegen Besi en ASMI tot 2,3 procent. STMicroelectronics ging 2,7 procent omhoog in Parijs en in Frankfurt kreeg Infineon er 2,2 procent bij.