Beurzen blijven in ban van coronavirus

De Europese beurzen sloten donderdag met verlies. De financiële markten verwerkten onder meer een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Beleggers bleven daarnaast terughoudend door de vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus, wat ook op de Aziatische beurzen en in New York tot verliezen leidde. De AEX-index in Amsterdam eindigde 1 procent lager op 605,62 punten. De MidKap zakte 1,1 procent. Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,9 procent.