Superrijken: betaal meer belasting

Een groep van 121 miljonairs en miljardairs heeft andere superrijken in een petitie opgeroepen stelling te nemen tegen belastingontwijking en in te stemmen met belastingverhogingen voor de allerrijksten.

Davos

Onder hen is de voormalige topman van Unilever, Paul Polman.

In een brief die ze hebben verspreid op het World Economic Forum in Davos, zeggen de 121 ondertekenaars dat belastingontwijking een ‘epidemische omvang’ heeft bereikt en bijdraagt tot ‘een extreme, ontwrichtende welvaartsverdeling’. De brief verwijst naar een rapport uit 2018 van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarin werd vastgesteld dat 15 ..

