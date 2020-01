‘Dit voorstel bevat zoet en zuur voor iedereen'

Den Haag

Welk probleem wit u oplossen?

‘De regels rond werk zijn niet langer houdbaar. De economische groei lijdt eronder, flexwerk is doorgeschoten met allemaal kwalijke sociale gevolgen: jongeren die in flexbanen blijven hangen, kunnen geen huis kopen, durven door de onzekere toekomst geen gezin te stichten. Flexwerkers hebben alle aandacht nodig om het hoofd boven water te houden. Ondertussen slaat de vergrijzing toe, we hebben e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .