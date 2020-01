'Boeing staat voor testvlucht met 777X'

Seattle

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing maakt naar verluidt nog deze week de eerste testvlucht met de 777X. Dat meldden bronnen aan persbureau Reuters. De testvlucht zal, afhankelijk van het weer, donderdag of vrijdag plaatsvinden op de commerciële basis van Boeing nabij Seattle. De 777X is de nieuwste serie in de zogeheten Wide-body 777-familie van Boeing. Het toestel is geschikt voor langere afstanden. De nieuwe Boeing biedt plaats aan zeker 406 passagiers. Boeing had eerder al te kennen gegeven dat de eerste testvlucht van het nieuwe toestel begin dit jaar op de planning stond en dat de eerste levering in 2021 zal zijn. <