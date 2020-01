Justitie onderzoekt Mitsubishi-diesels

Frankfurt

Openbaar aanklagers in Frankfurt onderzoeken of de Japanse automaker Mitsubishi zich schuldig heeft gemaakt aan gesjoemel met uitstootwaardes van dieselauto's. Daarvoor zijn in totaal tien locaties in Frankfurt, Hannover en Regensburg doorzocht. Mitsubishi wordt ervan verdacht in enkele van zijn dieselmotoren software te hebben verwerkt die bij emissietests een rooskleuriger beeld over de uitstoot zou geven. Duitse autoriteiten verzoeken consumenten die sinds 2014 auto's met deze motoren hebben gekocht contact op te nemen met de politie. De autoriteiten hebben ook locaties van Continental, een toeleverancier van de auto-industrie, doorzocht. <