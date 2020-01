Duizend EU-firma's naar de VK na brexit

Meer dan duizend financiële bedrijven uit de Europese Unie willen na de brexit voor het eerst een kantoor openen in het Verenigd Koninkrijk. Dat komt naar voren uit aanmeldingsgegevens opgevraagd door adviesbureau Bovill bij toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA). Tot en met oktober 2019 hebben 1441 EU-bedrijven zich aangemeld bij de FCA. Zij willen een tijdelijke vergunning om in Groot-Brittannië te kunnen opereren na de definitieve breuk van het land met de EU. <

Klacht over gunning van Duits miljardencontract

Een Duits consortium heeft zijn beklag gedaan over de eerdere gunning van een miljardencontract van de Duitse marine aan een Nederlands syndicaat onder leiding van Damen Shipyards. De Duitse bedrijven, waaronder staalmaker ThyssenKrupp, hebben 'ernstige twijfels' over de rechtmatigheid van die beslissing en beloofden alle juridische mogelijkheden uit te putten om hun gelijk aan te tonen. Half januari werd bekend dat het Damen-consortium de opdracht voor het bouwen van vier fregatten had binnengesleept. Met de bouw van de marineschepen MKS 180 is een bedrag van 5,3 miljard euro gemoeid. <

'Facilitaire dienst KLM moet werk behouden'

KLM moet ervoor zorgen dat personeel, dat tot voor kort facilitaire diensten uitvoerde voor de maatschappij, ook bij de nieuwe opdrachtgever aan de slag kan. Dat zegt vakbond FNV, die oproept daar alsnog afspraken over te maken. De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat contract is via een aanbesteding terechtgekomen bij een consortium van bedrijven. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel. Volgens FNV worden naar schatting 170 personeelsleden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding. <

beeld anp

Datacenters moeten flink energiezuiniger

Door datacenters rondom Amsterdam in de 'spaarstand' te zetten als ze even geen werk verrichten, kan waarschijnlijk veel energie bespaard worden. Een groep gebruikers van datacenters gaat aan de slag met een project om het energieverbruik van de servers in deze computerkolossen de komende drie jaar tot 40 procent terug te brengen. Onder meer Albert Heijn, Booking.com, KPN en Rabobank zijn erbij betrokken. <

beeld anp

'Gas- en oliesector investeert amper'

De olie- en gassector moet werk gaan maken van duurzame energie. 'Niets doen is simpelweg geen optie', waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport. Momenteel gaat namelijk minder dan 1 procent van het investeringsgeld van de olie- en gasbedrijven naar schone energiebronnen. <

Veel pessimisme bij toover economische groei

Topmannen van grote bedrijven wereldwijd zijn pessimistischer geworden over groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt dat de groei van de mondiale economie dit jaar afneemt. Dat meldt advies- en accountantsfirma PwC op basis van eigen onderzoek onder 1581 topbestuurders. Vorig jaar dacht nog 29 procent van de topmannen en -vrouwen dat de groei in dat jaar zou afnemen en in 2018 slechts 5 procent. <

Staakt-het-vuren over digitaks is bereikt

De VS zullen Frankrijk voorlopig niet bestoken met importheffingen als reactie op een Franse belasting op aanbieders van digitale diensten. De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump hebben een 'staakt-het-vuren' bereikt dat tot eind dit jaar geldt, meldt Bloomberg. <

Denise Betsema mag na schorsing weer rijden

De Nederlandse veldrijdster Denise Betsema mag per direct weer wedstrijden rijden. De 26-jarige wielrenster testte vorig jaar positief op anabole steroïden bij controles bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op 27 januari en de Superprestige-cross in Middelkerke op 16 februari. Naar nu blijkt heeft Betsema hiervoor een voorlopige schorsing van zes maanden opgelegd gekregen. Die begon op 5 april en liep op 4 oktober vorig jaar af, laat de UCI weten. <

'Vacatures NVWA geen effect op slachtkeuring'

Het tekort aan dierenartsen die werken voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen directe gevolgen voor het toezicht op slachthuizen door de NVWA. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. D66 sloeg alarm na een item in tv-programma Zondag met Lubach. VPRO-presentator Arjen Lubach wees in de uitzending op het tekort aan toezichthoudende dierenartsen. <

Flevoland: afschieten herten enige keuze

Het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen is noodzakelijk en is de enige optie, zei de advocaat van de provincie Flevoland maandag in de rechtbank. De provincie wil het aantal herten in het natuurgebied terugbrengen van 1500 naar 500 om onnodig lijden van de dieren in de winter te voorkomen. Natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4life spanden een kort geding aan. <

beeld anp

Ouders Hoenderloo Groep zijn praten zat

De ouders van de ruim tweehonderd jongeren die verblijven in jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep willen als 'jeugdzorgexperts' betrokken worden bij hervorming van het jeugdzorgstelsel. Die is volgens hen hard nodig, want de sluiting van De Hoenderloo Groep maakt duidelijk dat het systeem niet werkt. De tijd van praten is voorbij, er moet gehandeld worden, aldus de ouders. <

Nieuwe lichting militairen naar Irak

Vanaf Schiphol is een nieuwe lichting militairen naar Irak vertrokken. Ze trainen daar Iraakse militairen en Koerdische strijders (peshmerga's). De missie lag stil vanwege de spanningen tussen de VS en Iran. <

Start afdeling voor zware criminelen vanaf 1 maart

Vanaf 1 maart kunnen zware criminelen worden ondergebracht op een nieuwe gevangenisafdeling, met een zwaarder regime dan in een normale gevangenis. De nieuwe unit zit qua beveiliging in tussen een gewone gevangenis en de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. Er zal in eerste instantie plaats zijn voor twaalf gedetineerden, maar mogelijk komen er meer afdelingen bij in de toekomst. <

Consumentenbond wil ruimere vergoeding CBR

Ruim 80.000 automobilisten die moesten wachten op verlenging van hun rijbewijs, zouden volgens de Consumentenbond een ruimere en hogere schadevergoeding moeten krijgen. Het CBR kampt al lang met onder meer technische mankementen waardoor het verlengen van rijbewijzen langer duurt. Het CBR vergoedt in sommige gevallen al een deel van de reiskosten, maar de Consumentenbond vindt dat te mager. <

Meer steun voor missie in Straat van Hormuz

België, Duitsland, Italië en Portugal steunen de Europese missie in de Straat van Hormuz om daar de vrije doorvaart te garanderen. Nederland neemt aan de door Frankrijk geleide missie deel met een marineschip. Het was al bekend dat Denemarken en Griekenland de missie steunen. De missie komt er na een aanval op olietankers in de Straat van Hormuz . <

Vogelgriepvirus ook in Oost-Duitsland

In Duitsland is een geval van het vogelgriepvirus H5N8 ontdekt, meldt de deelstaat Brandenburg. Het virus is geconstateerd bij een dode, wilde kolgans bij de Poolse grens. Volgens het Brandenburgse ministerie van Consumentenbescherming is de kans gering dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee. <

Doden door noodweer in Spanje, veel overlast

Door het noodweer in Spanje zijn op verschillende plekken drie mensen om het leven gekomen, onder meer door een rondvliegende dakpan. Een dakloze vrouw stierf door het noodweer in een park in de gemeente Gandia, onder Valencia, tijdens haar slaap. Vijf leden van een Nederlands gezin werden in de provincie Alicante in het oosten van Spanje meegesleurd door een golf terwijl ze vanaf een dam naar de onstuimige zee keken. Hulpdiensten waren snel ter plekke en konden het gezin redden. <

beeld anp

Luchtverbinding Servië en Kosovo op komst

Servië en Kosovo hebben de eerste stappen gezet om vliegverkeer tussen hun hoofdsteden Belgrado en Pristina mogelijk te maken. De landen hebben sinds maandag allebei een contract met de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voor eventuele toekomstige vluchten. Sinds het einde van de oorlog tussen Kosovo en Servië, is er geen vliegverkeer meer tussen Pristina en Belgrado. <

Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie

De Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie, vanwege de terugkeer uit Syrië van een vrouw die lid is geweest van terreurbeweging ISIS. Dat maakt de Noorse minister van Financiën, Siv Jensen, bekend. Door het opstappen is premier Erna Solberg haar meerderheid in het parlement kwijt. De premier heeft al aangegeven nu door te willen gaan met een minderheidsregering. <

Grondwetshervorming naar Russisch parlement

De Russische president Vladimir Putin heeft maandag voorstellen ingediend die de macht van de president in de toekomst moeten inperken. Het gaat om een pakket eerder aangekondigde grondwettelijke hervormingen, die naar verwachting snel worden goedgekeurd in het Russische parlement. Zo wil Putin bijvoorbeeld dat de president van Rusland straks in totaal twee termijnen kan dienen. Eerst was het zo dat de president meerdere keren kon terugkomen in het ambt. <

beeld anp

'Impeachment Trump is aanslag op grondwet VS'

Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben in de Senaat beklemtoond dat de beschuldigingen tegen Trump een aanslag vormen op de grondwet en de democratische instellingen. De aanklachten zijn het gevolg van een oneerlijk door Democraten in gang gezet proces, aldus de raadslieden, en ze zouden daarom zo snel mogelijk door de Senaat moeten worden afgewezen. <

Doden en gewonden door instorten tribune

Een houten tribune heeft het begeven tijdens een religieuze plechtigheid in de Ethiopische stad Gondar. Daardoor zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. De tribune stortte in tijdens de viering van Timkat, een Ethiopisch-orthodox feest dat herinnert aan de doop van Jezus, wat door duizenden Ethiopische christenen gevierd wordt. <

Turkije mag ook van Somalië naar olie zoeken

Somalië heeft Turkije uitgenodigd om op zee naar olie te zoeken. Turkije doet dat nu al voor de kust van Libië, ook op verzoek van dat land. 'We kregen een aanbod van Somalië. Ze zeggen: er zit olie onder onze zee. Jullie voeren deze operatie uit met Libië, maar jullie kunnen het hier ook doen', zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan volgens omroep NTV. De president zei dat Turkije stappen gaat ondernemen, maar liet in het midden wat dat betekent. <

Duizend EU-firma's naar de VK na brexit

Meer dan duizend financiële bedrijven uit de Europese Unie willen na de brexit voor het eerst een kantoor openen in het Verenigd Koninkrijk. Dat komt naar voren uit aanmeldingsgegevens opgevraagd door adviesbureau Bovill bij toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA). Tot en met oktober 2019 hebben 1441 EU-bedrijven zich aangemeld bij de FCA. Zij willen een tijdelijke vergunning om in Groot-Brittannië te kunnen opereren na de definitieve breuk van het land met de EU. <

Klacht over gunning van Duits miljardencontract

Een Duits consortium heeft zijn beklag gedaan over de eerdere gunning van een miljardencontract van de Duitse marine aan een Nederlands syndicaat onder leiding van Damen Shipyards. De Duitse bedrijven, waaronder staalmaker ThyssenKrupp, hebben 'ernstige twijfels' over de rechtmatigheid van die beslissing en beloofden alle juridische mogelijkheden uit te putten om hun gelijk aan te tonen. Half januari werd bekend dat het Damen-consortium de opdracht voor het bouwen van vier fregatten had binnengesleept. Met de bouw van de marineschepen MKS 180 is een bedrag van 5,3 miljard euro gemoeid. <

'Facilitaire dienst KLM moet werk behouden'

KLM moet ervoor zorgen dat personeel, dat tot voor kort facilitaire diensten uitvoerde voor de maatschappij, ook bij de nieuwe opdrachtgever aan de slag kan. Dat zegt vakbond FNV, die oproept daar alsnog afspraken over te maken. De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat contract is via een aanbesteding terechtgekomen bij een consortium van bedrijven. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel. Volgens FNV worden naar schatting 170 personeelsleden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding. <

beeld anp

Datacenters moeten flink energiezuiniger

Door datacenters rondom Amsterdam in de 'spaarstand' te zetten als ze even geen werk verrichten, kan waarschijnlijk veel energie bespaard worden. Een groep gebruikers van datacenters gaat aan de slag met een project om het energieverbruik van de servers in deze computerkolossen de komende drie jaar tot 40 procent terug te brengen. Onder meer Albert Heijn, Booking.com, KPN en Rabobank zijn erbij betrokken. <

beeld anp

'Gas- en oliesector investeert amper'

De olie- en gassector moet werk gaan maken van duurzame energie. 'Niets doen is simpelweg geen optie', waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport. Momenteel gaat namelijk minder dan 1 procent van het investeringsgeld van de olie- en gasbedrijven naar schone energiebronnen. <

Veel pessimisme bij toover economische groei

Topmannen van grote bedrijven wereldwijd zijn pessimistischer geworden over groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt dat de groei van de mondiale economie dit jaar afneemt. Dat meldt advies- en accountantsfirma PwC op basis van eigen onderzoek onder 1581 topbestuurders. Vorig jaar dacht nog 29 procent van de topmannen en -vrouwen dat de groei in dat jaar zou afnemen en in 2018 slechts 5 procent. <

Staakt-het-vuren over digitaks is bereikt

De VS zullen Frankrijk voorlopig niet bestoken met importheffingen als reactie op een Franse belasting op aanbieders van digitale diensten. De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump hebben een 'staakt-het-vuren' bereikt dat tot eind dit jaar geldt, meldt Bloomberg. <

Denise Betsema mag na schorsing weer rijden

De Nederlandse veldrijdster Denise Betsema mag per direct weer wedstrijden rijden. De 26-jarige wielrenster testte vorig jaar positief op anabole steroïden bij controles bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op 27 januari en de Superprestige-cross in Middelkerke op 16 februari. Naar nu blijkt heeft Betsema hiervoor een voorlopige schorsing van zes maanden opgelegd gekregen. Die begon op 5 april en liep op 4 oktober vorig jaar af, laat de UCI weten. <

Vogelgriepvirus ook in Oost-Duitsland

In Duitsland is een geval van het vogelgriepvirus H5N8 ontdekt, meldt de deelstaat Brandenburg. Het virus is geconstateerd bij een dode, wilde kolgans bij de Poolse grens. Volgens het Brandenburgse ministerie van Consumentenbescherming is de kans gering dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee. <

Doden door noodweer in Spanje, veel overlast

Door het noodweer in Spanje zijn op verschillende plekken drie mensen om het leven gekomen, onder meer door een rondvliegende dakpan. Een dakloze vrouw stierf door het noodweer in een park in de gemeente Gandia, onder Valencia, tijdens haar slaap. Vijf leden van een Nederlands gezin werden in de provincie Alicante in het oosten van Spanje meegesleurd door een golf terwijl ze vanaf een dam naar de onstuimige zee keken. Hulpdiensten waren snel ter plekke en konden het gezin redden. <

beeld anp

Luchtverbinding Servië en Kosovo op komst

Servië en Kosovo hebben de eerste stappen gezet om vliegverkeer tussen hun hoofdsteden Belgrado en Pristina mogelijk te maken. De landen hebben sinds maandag allebei een contract met de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voor eventuele toekomstige vluchten. Sinds het einde van de oorlog tussen Kosovo en Servië, is er geen vliegverkeer meer tussen Pristina en Belgrado. <

Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie

De Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie, vanwege de terugkeer uit Syrië van een vrouw die lid is geweest van terreurbeweging ISIS. Dat maakt de Noorse minister van Financiën, Siv Jensen, bekend. Door het opstappen is premier Erna Solberg haar meerderheid in het parlement kwijt. De premier heeft al aangegeven nu door te willen gaan met een minderheidsregering. <

'Vacatures NVWA geen effect op slachtkeuring'

Het tekort aan dierenartsen die werken voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen directe gevolgen voor het toezicht op slachthuizen door de NVWA. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. D66 sloeg alarm na een item in tv-programma Zondag met Lubach. VPRO-presentator Arjen Lubach wees in de uitzending op het tekort aan toezichthoudende dierenartsen. <

Flevoland: afschieten herten enige keuze

Het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen is noodzakelijk en is de enige optie, zei de advocaat van de provincie Flevoland maandag in de rechtbank. De provincie wil het aantal herten in het natuurgebied terugbrengen van 1500 naar 500 om onnodig lijden van de dieren in de winter te voorkomen. Natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4life spanden een kort geding aan. <

beeld anp

Ouders Hoenderloo Groep zijn praten zat

De ouders van de ruim tweehonderd jongeren die verblijven in jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep willen als 'jeugdzorgexperts' betrokken worden bij hervorming van het jeugdzorgstelsel. Die is volgens hen hard nodig, want de sluiting van De Hoenderloo Groep maakt duidelijk dat het systeem niet werkt. De tijd van praten is voorbij, er moet gehandeld worden, aldus de ouders. <

Nieuwe lichting militairen naar Irak

Vanaf Schiphol is een nieuwe lichting militairen naar Irak vertrokken. Ze trainen daar Iraakse militairen en Koerdische strijders (peshmerga's). De missie lag stil vanwege de spanningen tussen de VS en Iran. <

Start afdeling voor zware criminelen vanaf 1 maart

Vanaf 1 maart kunnen zware criminelen worden ondergebracht op een nieuwe gevangenisafdeling, met een zwaarder regime dan in een normale gevangenis. De nieuwe unit zit qua beveiliging in tussen een gewone gevangenis en de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. Er zal in eerste instantie plaats zijn voor twaalf gedetineerden, maar mogelijk komen er meer afdelingen bij in de toekomst. <

Consumentenbond wil ruimere vergoeding CBR

Ruim 80.000 automobilisten die moesten wachten op verlenging van hun rijbewijs, zouden volgens de Consumentenbond een ruimere en hogere schadevergoeding moeten krijgen. Het CBR kampt al lang met onder meer technische mankementen waardoor het verlengen van rijbewijzen langer duurt. Het CBR vergoedt in sommige gevallen al een deel van de reiskosten, maar de Consumentenbond vindt dat te mager. <

Meer steun voor missie in Straat van Hormuz

België, Duitsland, Italië en Portugal steunen de Europese missie in de Straat van Hormuz om daar de vrije doorvaart te garanderen. Nederland neemt aan de door Frankrijk geleide missie deel met een marineschip. Het was al bekend dat Denemarken en Griekenland de missie steunen. De missie komt er na een aanval op olietankers in de Straat van Hormuz . <

Vogelgriepvirus ook in Oost-Duitsland

In Duitsland is een geval van het vogelgriepvirus H5N8 ontdekt, meldt de deelstaat Brandenburg. Het virus is geconstateerd bij een dode, wilde kolgans bij de Poolse grens. Volgens het Brandenburgse ministerie van Consumentenbescherming is de kans gering dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee. <

Doden door noodweer in Spanje, veel overlast

Door het noodweer in Spanje zijn op verschillende plekken drie mensen om het leven gekomen, onder meer door een rondvliegende dakpan. Een dakloze vrouw stierf door het noodweer in een park in de gemeente Gandia, onder Valencia, tijdens haar slaap. Vijf leden van een Nederlands gezin werden in de provincie Alicante in het oosten van Spanje meegesleurd door een golf terwijl ze vanaf een dam naar de onstuimige zee keken. Hulpdiensten waren snel ter plekke en konden het gezin redden. <

beeld anp

Luchtverbinding Servië en Kosovo op komst

Servië en Kosovo hebben de eerste stappen gezet om vliegverkeer tussen hun hoofdsteden Belgrado en Pristina mogelijk te maken. De landen hebben sinds maandag allebei een contract met de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voor eventuele toekomstige vluchten. Sinds het einde van de oorlog tussen Kosovo en Servië, is er geen vliegverkeer meer tussen Pristina en Belgrado. <

Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie

De Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie, vanwege de terugkeer uit Syrië van een vrouw die lid is geweest van terreurbeweging ISIS. Dat maakt de Noorse minister van Financiën, Siv Jensen, bekend. Door het opstappen is premier Erna Solberg haar meerderheid in het parlement kwijt. De premier heeft al aangegeven nu door te willen gaan met een minderheidsregering. <

Grondwetshervorming naar Russisch parlement

De Russische president Vladimir Putin heeft maandag voorstellen ingediend die de macht van de president in de toekomst moeten inperken. Het gaat om een pakket eerder aangekondigde grondwettelijke hervormingen, die naar verwachting snel worden goedgekeurd in het Russische parlement. Zo wil Putin bijvoorbeeld dat de president van Rusland straks in totaal twee termijnen kan dienen. Eerst was het zo dat de president meerdere keren kon terugkomen in het ambt. <

beeld anp

'Impeachment Trump is aanslag op grondwet VS'

Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben in de Senaat beklemtoond dat de beschuldigingen tegen Trump een aanslag vormen op de grondwet en de democratische instellingen. De aanklachten zijn het gevolg van een oneerlijk door Democraten in gang gezet proces, aldus de raadslieden, en ze zouden daarom zo snel mogelijk door de Senaat moeten worden afgewezen. <

Doden en gewonden door instorten tribune

Een houten tribune heeft het begeven tijdens een religieuze plechtigheid in de Ethiopische stad Gondar. Daardoor zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. De tribune stortte in tijdens de viering van Timkat, een Ethiopisch-orthodox feest dat herinnert aan de doop van Jezus, wat door duizenden Ethiopische christenen gevierd wordt. <

Turkije mag ook van Somalië naar olie zoeken

Somalië heeft Turkije uitgenodigd om op zee naar olie te zoeken. Turkije doet dat nu al voor de kust van Libië, ook op verzoek van dat land. 'We kregen een aanbod van Somalië. Ze zeggen: er zit olie onder onze zee. Jullie voeren deze operatie uit met Libië, maar jullie kunnen het hier ook doen', zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan volgens omroep NTV. De president zei dat Turkije stappen gaat ondernemen, maar liet in het midden wat dat betekent. <

Duizend EU-firma's naar de VK na brexit

Meer dan duizend financiële bedrijven uit de Europese Unie willen na de brexit voor het eerst een kantoor openen in het Verenigd Koninkrijk. Dat komt naar voren uit aanmeldingsgegevens opgevraagd door adviesbureau Bovill bij toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA). Tot en met oktober 2019 hebben 1441 EU-bedrijven zich aangemeld bij de FCA. Zij willen een tijdelijke vergunning om in Groot-Brittannië te kunnen opereren na de definitieve breuk van het land met de EU. <

Klacht over gunning van Duits miljardencontract

Een Duits consortium heeft zijn beklag gedaan over de eerdere gunning van een miljardencontract van de Duitse marine aan een Nederlands syndicaat onder leiding van Damen Shipyards. De Duitse bedrijven, waaronder staalmaker ThyssenKrupp, hebben 'ernstige twijfels' over de rechtmatigheid van die beslissing en beloofden alle juridische mogelijkheden uit te putten om hun gelijk aan te tonen. Half januari werd bekend dat het Damen-consortium de opdracht voor het bouwen van vier fregatten had binnengesleept. Met de bouw van de marineschepen MKS 180 is een bedrag van 5,3 miljard euro gemoeid. <

'Facilitaire dienst KLM moet werk behouden'

KLM moet ervoor zorgen dat personeel, dat tot voor kort facilitaire diensten uitvoerde voor de maatschappij, ook bij de nieuwe opdrachtgever aan de slag kan. Dat zegt vakbond FNV, die oproept daar alsnog afspraken over te maken. De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat contract is via een aanbesteding terechtgekomen bij een consortium van bedrijven. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel. Volgens FNV worden naar schatting 170 personeelsleden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding. <

beeld anp

Datacenters moeten flink energiezuiniger

Door datacenters rondom Amsterdam in de 'spaarstand' te zetten als ze even geen werk verrichten, kan waarschijnlijk veel energie bespaard worden. Een groep gebruikers van datacenters gaat aan de slag met een project om het energieverbruik van de servers in deze computerkolossen de komende drie jaar tot 40 procent terug te brengen. Onder meer Albert Heijn, Booking.com, KPN en Rabobank zijn erbij betrokken. <

beeld anp

'Gas- en oliesector investeert amper'

De olie- en gassector moet werk gaan maken van duurzame energie. 'Niets doen is simpelweg geen optie', waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport. Momenteel gaat namelijk minder dan 1 procent van het investeringsgeld van de olie- en gasbedrijven naar schone energiebronnen. <

Veel pessimisme bij toover economische groei

Topmannen van grote bedrijven wereldwijd zijn pessimistischer geworden over groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt dat de groei van de mondiale economie dit jaar afneemt. Dat meldt advies- en accountantsfirma PwC op basis van eigen onderzoek onder 1581 topbestuurders. Vorig jaar dacht nog 29 procent van de topmannen en -vrouwen dat de groei in dat jaar zou afnemen en in 2018 slechts 5 procent. <

Staakt-het-vuren over digitaks is bereikt

De VS zullen Frankrijk voorlopig niet bestoken met importheffingen als reactie op een Franse belasting op aanbieders van digitale diensten. De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump hebben een 'staakt-het-vuren' bereikt dat tot eind dit jaar geldt, meldt Bloomberg. <

Denise Betsema mag na schorsing weer rijden

De Nederlandse veldrijdster Denise Betsema mag per direct weer wedstrijden rijden. De 26-jarige wielrenster testte vorig jaar positief op anabole steroïden bij controles bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op 27 januari en de Superprestige-cross in Middelkerke op 16 februari. Naar nu blijkt heeft Betsema hiervoor een voorlopige schorsing van zes maanden opgelegd gekregen. Die begon op 5 april en liep op 4 oktober vorig jaar af, laat de UCI weten. <

Grondwetshervorming naar Russisch parlement

De Russische president Vladimir Putin heeft maandag voorstellen ingediend die de macht van de president in de toekomst moeten inperken. Het gaat om een pakket eerder aangekondigde grondwettelijke hervormingen, die naar verwachting snel worden goedgekeurd in het Russische parlement. Zo wil Putin bijvoorbeeld dat de president van Rusland straks in totaal twee termijnen kan dienen. Eerst was het zo dat de president meerdere keren kon terugkomen in het ambt. <

beeld anp

'Impeachment Trump is aanslag op grondwet VS'

Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben in de Senaat beklemtoond dat de beschuldigingen tegen Trump een aanslag vormen op de grondwet en de democratische instellingen. De aanklachten zijn het gevolg van een oneerlijk door Democraten in gang gezet proces, aldus de raadslieden, en ze zouden daarom zo snel mogelijk door de Senaat moeten worden afgewezen. <

Doden en gewonden door instorten tribune

Een houten tribune heeft het begeven tijdens een religieuze plechtigheid in de Ethiopische stad Gondar. Daardoor zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. De tribune stortte in tijdens de viering van Timkat, een Ethiopisch-orthodox feest dat herinnert aan de doop van Jezus, wat door duizenden Ethiopische christenen gevierd wordt. <

Turkije mag ook van Somalië naar olie zoeken

Somalië heeft Turkije uitgenodigd om op zee naar olie te zoeken. Turkije doet dat nu al voor de kust van Libië, ook op verzoek van dat land. 'We kregen een aanbod van Somalië. Ze zeggen: er zit olie onder onze zee. Jullie voeren deze operatie uit met Libië, maar jullie kunnen het hier ook doen', zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan volgens omroep NTV. De president zei dat Turkije stappen gaat ondernemen, maar liet in het midden wat dat betekent. <

Duizend EU-firma's naar de VK na brexit

Meer dan duizend financiële bedrijven uit de Europese Unie willen na de brexit voor het eerst een kantoor openen in het Verenigd Koninkrijk. Dat komt naar voren uit aanmeldingsgegevens opgevraagd door adviesbureau Bovill bij toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA). Tot en met oktober 2019 hebben 1441 EU-bedrijven zich aangemeld bij de FCA. Zij willen een tijdelijke vergunning om in Groot-Brittannië te kunnen opereren na de definitieve breuk van het land met de EU. <

Klacht over gunning van Duits miljardencontract

Een Duits consortium heeft zijn beklag gedaan over de eerdere gunning van een miljardencontract van de Duitse marine aan een Nederlands syndicaat onder leiding van Damen Shipyards. De Duitse bedrijven, waaronder staalmaker ThyssenKrupp, hebben 'ernstige twijfels' over de rechtmatigheid van die beslissing en beloofden alle juridische mogelijkheden uit te putten om hun gelijk aan te tonen. Half januari werd bekend dat het Damen-consortium de opdracht voor het bouwen van vier fregatten had binnengesleept. Met de bouw van de marineschepen MKS 180 is een bedrag van 5,3 miljard euro gemoeid. <

'Facilitaire dienst KLM moet werk behouden'

KLM moet ervoor zorgen dat personeel, dat tot voor kort facilitaire diensten uitvoerde voor de maatschappij, ook bij de nieuwe opdrachtgever aan de slag kan. Dat zegt vakbond FNV, die oproept daar alsnog afspraken over te maken. De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat contract is via een aanbesteding terechtgekomen bij een consortium van bedrijven. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel. Volgens FNV worden naar schatting 170 personeelsleden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding. <

beeld anp

Datacenters moeten flink energiezuiniger

Door datacenters rondom Amsterdam in de 'spaarstand' te zetten als ze even geen werk verrichten, kan waarschijnlijk veel energie bespaard worden. Een groep gebruikers van datacenters gaat aan de slag met een project om het energieverbruik van de servers in deze computerkolossen de komende drie jaar tot 40 procent terug te brengen. Onder meer Albert Heijn, Booking.com, KPN en Rabobank zijn erbij betrokken. <

beeld anp

'Gas- en oliesector investeert amper'

De olie- en gassector moet werk gaan maken van duurzame energie. 'Niets doen is simpelweg geen optie', waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport. Momenteel gaat namelijk minder dan 1 procent van het investeringsgeld van de olie- en gasbedrijven naar schone energiebronnen. <

Veel pessimisme bij toover economische groei

Topmannen van grote bedrijven wereldwijd zijn pessimistischer geworden over groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt dat de groei van de mondiale economie dit jaar afneemt. Dat meldt advies- en accountantsfirma PwC op basis van eigen onderzoek onder 1581 topbestuurders. Vorig jaar dacht nog 29 procent van de topmannen en -vrouwen dat de groei in dat jaar zou afnemen en in 2018 slechts 5 procent. <

Staakt-het-vuren over digitaks is bereikt

De VS zullen Frankrijk voorlopig niet bestoken met importheffingen als reactie op een Franse belasting op aanbieders van digitale diensten. De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump hebben een 'staakt-het-vuren' bereikt dat tot eind dit jaar geldt, meldt Bloomberg. <

Denise Betsema mag na schorsing weer rijden

De Nederlandse veldrijdster Denise Betsema mag per direct weer wedstrijden rijden. De 26-jarige wielrenster testte vorig jaar positief op anabole steroïden bij controles bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op 27 januari en de Superprestige-cross in Middelkerke op 16 februari. Naar nu blijkt heeft Betsema hiervoor een voorlopige schorsing van zes maanden opgelegd gekregen. Die begon op 5 april en liep op 4 oktober vorig jaar af, laat de UCI weten. <

Grondwetshervorming naar Russisch parlement

De Russische president Vladimir Putin heeft maandag voorstellen ingediend die de macht van de president in de toekomst moeten inperken. Het gaat om een pakket eerder aangekondigde grondwettelijke hervormingen, die naar verwachting snel worden goedgekeurd in het Russische parlement. Zo wil Putin bijvoorbeeld dat de president van Rusland straks in totaal twee termijnen kan dienen. Eerst was het zo dat de president meerdere keren kon terugkomen in het ambt. <

beeld anp

'Impeachment Trump is aanslag op grondwet VS'

Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben in de Senaat beklemtoond dat de beschuldigingen tegen Trump een aanslag vormen op de grondwet en de democratische instellingen. De aanklachten zijn het gevolg van een oneerlijk door Democraten in gang gezet proces, aldus de raadslieden, en ze zouden daarom zo snel mogelijk door de Senaat moeten worden afgewezen. <

Doden en gewonden door instorten tribune

Een houten tribune heeft het begeven tijdens een religieuze plechtigheid in de Ethiopische stad Gondar. Daardoor zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. De tribune stortte in tijdens de viering van Timkat, een Ethiopisch-orthodox feest dat herinnert aan de doop van Jezus, wat door duizenden Ethiopische christenen gevierd wordt. <

Turkije mag ook van Somalië naar olie zoeken

Somalië heeft Turkije uitgenodigd om op zee naar olie te zoeken. Turkije doet dat nu al voor de kust van Libië, ook op verzoek van dat land. 'We kregen een aanbod van Somalië. Ze zeggen: er zit olie onder onze zee. Jullie voeren deze operatie uit met Libië, maar jullie kunnen het hier ook doen', zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan volgens omroep NTV. De president zei dat Turkije stappen gaat ondernemen, maar liet in het midden wat dat betekent. <

'Vacatures NVWA geen effect op slachtkeuring'

Het tekort aan dierenartsen die werken voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen directe gevolgen voor het toezicht op slachthuizen door de NVWA. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. D66 sloeg alarm na een item in tv-programma Zondag met Lubach. VPRO-presentator Arjen Lubach wees in de uitzending op het tekort aan toezichthoudende dierenartsen. <

Flevoland: afschieten herten enige keuze

Het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen is noodzakelijk en is de enige optie, zei de advocaat van de provincie Flevoland maandag in de rechtbank. De provincie wil het aantal herten in het natuurgebied terugbrengen van 1500 naar 500 om onnodig lijden van de dieren in de winter te voorkomen. Natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4life spanden een kort geding aan. <

beeld anp

Ouders Hoenderloo Groep zijn praten zat

De ouders van de ruim tweehonderd jongeren die verblijven in jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep willen als 'jeugdzorgexperts' betrokken worden bij hervorming van het jeugdzorgstelsel. Die is volgens hen hard nodig, want de sluiting van De Hoenderloo Groep maakt duidelijk dat het systeem niet werkt. De tijd van praten is voorbij, er moet gehandeld worden, aldus de ouders. <

Nieuwe lichting militairen naar Irak

Vanaf Schiphol is een nieuwe lichting militairen naar Irak vertrokken. Ze trainen daar Iraakse militairen en Koerdische strijders (peshmerga's). De missie lag stil vanwege de spanningen tussen de VS en Iran. <

Start afdeling voor zware criminelen vanaf 1 maart

Vanaf 1 maart kunnen zware criminelen worden ondergebracht op een nieuwe gevangenisafdeling, met een zwaarder regime dan in een normale gevangenis. De nieuwe unit zit qua beveiliging in tussen een gewone gevangenis en de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. Er zal in eerste instantie plaats zijn voor twaalf gedetineerden, maar mogelijk komen er meer afdelingen bij in de toekomst. <

Consumentenbond wil ruimere vergoeding CBR

Ruim 80.000 automobilisten die moesten wachten op verlenging van hun rijbewijs, zouden volgens de Consumentenbond een ruimere en hogere schadevergoeding moeten krijgen. Het CBR kampt al lang met onder meer technische mankementen waardoor het verlengen van rijbewijzen langer duurt. Het CBR vergoedt in sommige gevallen al een deel van de reiskosten, maar de Consumentenbond vindt dat te mager. <

Meer steun voor missie in Straat van Hormuz

België, Duitsland, Italië en Portugal steunen de Europese missie in de Straat van Hormuz om daar de vrije doorvaart te garanderen. Nederland neemt aan de door Frankrijk geleide missie deel met een marineschip. Het was al bekend dat Denemarken en Griekenland de missie steunen. De missie komt er na een aanval op olietankers in de Straat van Hormuz . <

Vogelgriepvirus ook in Oost-Duitsland

In Duitsland is een geval van het vogelgriepvirus H5N8 ontdekt, meldt de deelstaat Brandenburg. Het virus is geconstateerd bij een dode, wilde kolgans bij de Poolse grens. Volgens het Brandenburgse ministerie van Consumentenbescherming is de kans gering dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee. <

Doden door noodweer in Spanje, veel overlast

Door het noodweer in Spanje zijn op verschillende plekken drie mensen om het leven gekomen, onder meer door een rondvliegende dakpan. Een dakloze vrouw stierf door het noodweer in een park in de gemeente Gandia, onder Valencia, tijdens haar slaap. Vijf leden van een Nederlands gezin werden in de provincie Alicante in het oosten van Spanje meegesleurd door een golf terwijl ze vanaf een dam naar de onstuimige zee keken. Hulpdiensten waren snel ter plekke en konden het gezin redden. <

beeld anp

Luchtverbinding Servië en Kosovo op komst

Servië en Kosovo hebben de eerste stappen gezet om vliegverkeer tussen hun hoofdsteden Belgrado en Pristina mogelijk te maken. De landen hebben sinds maandag allebei een contract met de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voor eventuele toekomstige vluchten. Sinds het einde van de oorlog tussen Kosovo en Servië, is er geen vliegverkeer meer tussen Pristina en Belgrado. <

Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie

De Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie, vanwege de terugkeer uit Syrië van een vrouw die lid is geweest van terreurbeweging ISIS. Dat maakt de Noorse minister van Financiën, Siv Jensen, bekend. Door het opstappen is premier Erna Solberg haar meerderheid in het parlement kwijt. De premier heeft al aangegeven nu door te willen gaan met een minderheidsregering. <

Grondwetshervorming naar Russisch parlement

De Russische president Vladimir Putin heeft maandag voorstellen ingediend die de macht van de president in de toekomst moeten inperken. Het gaat om een pakket eerder aangekondigde grondwettelijke hervormingen, die naar verwachting snel worden goedgekeurd in het Russische parlement. Zo wil Putin bijvoorbeeld dat de president van Rusland straks in totaal twee termijnen kan dienen. Eerst was het zo dat de president meerdere keren kon terugkomen in het ambt. <

beeld anp

'Impeachment Trump is aanslag op grondwet VS'

Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben in de Senaat beklemtoond dat de beschuldigingen tegen Trump een aanslag vormen op de grondwet en de democratische instellingen. De aanklachten zijn het gevolg van een oneerlijk door Democraten in gang gezet proces, aldus de raadslieden, en ze zouden daarom zo snel mogelijk door de Senaat moeten worden afgewezen. <

Doden en gewonden door instorten tribune

Een houten tribune heeft het begeven tijdens een religieuze plechtigheid in de Ethiopische stad Gondar. Daardoor zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. De tribune stortte in tijdens de viering van Timkat, een Ethiopisch-orthodox feest dat herinnert aan de doop van Jezus, wat door duizenden Ethiopische christenen gevierd wordt. <

Turkije mag ook van Somalië naar olie zoeken

Somalië heeft Turkije uitgenodigd om op zee naar olie te zoeken. Turkije doet dat nu al voor de kust van Libië, ook op verzoek van dat land. 'We kregen een aanbod van Somalië. Ze zeggen: er zit olie onder onze zee. Jullie voeren deze operatie uit met Libië, maar jullie kunnen het hier ook doen', zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan volgens omroep NTV. De president zei dat Turkije stappen gaat ondernemen, maar liet in het midden wat dat betekent. <

Duizend EU-firma's naar de VK na brexit

Meer dan duizend financiële bedrijven uit de Europese Unie willen na de brexit voor het eerst een kantoor openen in het Verenigd Koninkrijk. Dat komt naar voren uit aanmeldingsgegevens opgevraagd door adviesbureau Bovill bij toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA). Tot en met oktober 2019 hebben 1441 EU-bedrijven zich aangemeld bij de FCA. Zij willen een tijdelijke vergunning om in Groot-Brittannië te kunnen opereren na de definitieve breuk van het land met de EU. <

Klacht over gunning van Duits miljardencontract

Een Duits consortium heeft zijn beklag gedaan over de eerdere gunning van een miljardencontract van de Duitse marine aan een Nederlands syndicaat onder leiding van Damen Shipyards. De Duitse bedrijven, waaronder staalmaker ThyssenKrupp, hebben 'ernstige twijfels' over de rechtmatigheid van die beslissing en beloofden alle juridische mogelijkheden uit te putten om hun gelijk aan te tonen. Half januari werd bekend dat het Damen-consortium de opdracht voor het bouwen van vier fregatten had binnengesleept. Met de bouw van de marineschepen MKS 180 is een bedrag van 5,3 miljard euro gemoeid. <

'Facilitaire dienst KLM moet werk behouden'

KLM moet ervoor zorgen dat personeel, dat tot voor kort facilitaire diensten uitvoerde voor de maatschappij, ook bij de nieuwe opdrachtgever aan de slag kan. Dat zegt vakbond FNV, die oproept daar alsnog afspraken over te maken. De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat contract is via een aanbesteding terechtgekomen bij een consortium van bedrijven. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel. Volgens FNV worden naar schatting 170 personeelsleden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding. <

beeld anp

Datacenters moeten flink energiezuiniger

Door datacenters rondom Amsterdam in de 'spaarstand' te zetten als ze even geen werk verrichten, kan waarschijnlijk veel energie bespaard worden. Een groep gebruikers van datacenters gaat aan de slag met een project om het energieverbruik van de servers in deze computerkolossen de komende drie jaar tot 40 procent terug te brengen. Onder meer Albert Heijn, Booking.com, KPN en Rabobank zijn erbij betrokken. <

beeld anp

'Gas- en oliesector investeert amper'

De olie- en gassector moet werk gaan maken van duurzame energie. 'Niets doen is simpelweg geen optie', waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport. Momenteel gaat namelijk minder dan 1 procent van het investeringsgeld van de olie- en gasbedrijven naar schone energiebronnen. <

Veel pessimisme bij toover economische groei

Topmannen van grote bedrijven wereldwijd zijn pessimistischer geworden over groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt dat de groei van de mondiale economie dit jaar afneemt. Dat meldt advies- en accountantsfirma PwC op basis van eigen onderzoek onder 1581 topbestuurders. Vorig jaar dacht nog 29 procent van de topmannen en -vrouwen dat de groei in dat jaar zou afnemen en in 2018 slechts 5 procent. <

Staakt-het-vuren over digitaks is bereikt

De VS zullen Frankrijk voorlopig niet bestoken met importheffingen als reactie op een Franse belasting op aanbieders van digitale diensten. De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump hebben een 'staakt-het-vuren' bereikt dat tot eind dit jaar geldt, meldt Bloomberg. <

Denise Betsema mag na schorsing weer rijden

De Nederlandse veldrijdster Denise Betsema mag per direct weer wedstrijden rijden. De 26-jarige wielrenster testte vorig jaar positief op anabole steroïden bij controles bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op 27 januari en de Superprestige-cross in Middelkerke op 16 februari. Naar nu blijkt heeft Betsema hiervoor een voorlopige schorsing van zes maanden opgelegd gekregen. Die begon op 5 april en liep op 4 oktober vorig jaar af, laat de UCI weten. <

Vogelgriepvirus ook in Oost-Duitsland

In Duitsland is een geval van het vogelgriepvirus H5N8 ontdekt, meldt de deelstaat Brandenburg. Het virus is geconstateerd bij een dode, wilde kolgans bij de Poolse grens. Volgens het Brandenburgse ministerie van Consumentenbescherming is de kans gering dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee. <

Doden door noodweer in Spanje, veel overlast

Door het noodweer in Spanje zijn op verschillende plekken drie mensen om het leven gekomen, onder meer door een rondvliegende dakpan. Een dakloze vrouw stierf door het noodweer in een park in de gemeente Gandia, onder Valencia, tijdens haar slaap. Vijf leden van een Nederlands gezin werden in de provincie Alicante in het oosten van Spanje meegesleurd door een golf terwijl ze vanaf een dam naar de onstuimige zee keken. Hulpdiensten waren snel ter plekke en konden het gezin redden. <

beeld anp

Luchtverbinding Servië en Kosovo op komst

Servië en Kosovo hebben de eerste stappen gezet om vliegverkeer tussen hun hoofdsteden Belgrado en Pristina mogelijk te maken. De landen hebben sinds maandag allebei een contract met de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voor eventuele toekomstige vluchten. Sinds het einde van de oorlog tussen Kosovo en Servië, is er geen vliegverkeer meer tussen Pristina en Belgrado. <

Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie

De Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie, vanwege de terugkeer uit Syrië van een vrouw die lid is geweest van terreurbeweging ISIS. Dat maakt de Noorse minister van Financiën, Siv Jensen, bekend. Door het opstappen is premier Erna Solberg haar meerderheid in het parlement kwijt. De premier heeft al aangegeven nu door te willen gaan met een minderheidsregering. <

Duizend EU-firma's naar de VK na brexit

Meer dan duizend financiële bedrijven uit de Europese Unie willen na de brexit voor het eerst een kantoor openen in het Verenigd Koninkrijk. Dat komt naar voren uit aanmeldingsgegevens opgevraagd door adviesbureau Bovill bij toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA). Tot en met oktober 2019 hebben 1441 EU-bedrijven zich aangemeld bij de FCA. Zij willen een tijdelijke vergunning om in Groot-Brittannië te kunnen opereren na de definitieve breuk van het land met de EU. <

Klacht over gunning van Duits miljardencontract

Een Duits consortium heeft zijn beklag gedaan over de eerdere gunning van een miljardencontract van de Duitse marine aan een Nederlands syndicaat onder leiding van Damen Shipyards. De Duitse bedrijven, waaronder staalmaker ThyssenKrupp, hebben 'ernstige twijfels' over de rechtmatigheid van die beslissing en beloofden alle juridische mogelijkheden uit te putten om hun gelijk aan te tonen. Half januari werd bekend dat het Damen-consortium de opdracht voor het bouwen van vier fregatten had binnengesleept. Met de bouw van de marineschepen MKS 180 is een bedrag van 5,3 miljard euro gemoeid. <

'Facilitaire dienst KLM moet werk behouden'

KLM moet ervoor zorgen dat personeel, dat tot voor kort facilitaire diensten uitvoerde voor de maatschappij, ook bij de nieuwe opdrachtgever aan de slag kan. Dat zegt vakbond FNV, die oproept daar alsnog afspraken over te maken. De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat contract is via een aanbesteding terechtgekomen bij een consortium van bedrijven. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel. Volgens FNV worden naar schatting 170 personeelsleden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding. <

beeld anp

Datacenters moeten flink energiezuiniger

Door datacenters rondom Amsterdam in de 'spaarstand' te zetten als ze even geen werk verrichten, kan waarschijnlijk veel energie bespaard worden. Een groep gebruikers van datacenters gaat aan de slag met een project om het energieverbruik van de servers in deze computerkolossen de komende drie jaar tot 40 procent terug te brengen. Onder meer Albert Heijn, Booking.com, KPN en Rabobank zijn erbij betrokken. <

beeld anp

'Gas- en oliesector investeert amper'

De olie- en gassector moet werk gaan maken van duurzame energie. 'Niets doen is simpelweg geen optie', waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport. Momenteel gaat namelijk minder dan 1 procent van het investeringsgeld van de olie- en gasbedrijven naar schone energiebronnen. <

Veel pessimisme bij toover economische groei

Topmannen van grote bedrijven wereldwijd zijn pessimistischer geworden over groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt dat de groei van de mondiale economie dit jaar afneemt. Dat meldt advies- en accountantsfirma PwC op basis van eigen onderzoek onder 1581 topbestuurders. Vorig jaar dacht nog 29 procent van de topmannen en -vrouwen dat de groei in dat jaar zou afnemen en in 2018 slechts 5 procent. <

Staakt-het-vuren over digitaks is bereikt

De VS zullen Frankrijk voorlopig niet bestoken met importheffingen als reactie op een Franse belasting op aanbieders van digitale diensten. De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump hebben een 'staakt-het-vuren' bereikt dat tot eind dit jaar geldt, meldt Bloomberg. <

Denise Betsema mag na schorsing weer rijden

De Nederlandse veldrijdster Denise Betsema mag per direct weer wedstrijden rijden. De 26-jarige wielrenster testte vorig jaar positief op anabole steroïden bij controles bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op 27 januari en de Superprestige-cross in Middelkerke op 16 februari. Naar nu blijkt heeft Betsema hiervoor een voorlopige schorsing van zes maanden opgelegd gekregen. Die begon op 5 april en liep op 4 oktober vorig jaar af, laat de UCI weten. <