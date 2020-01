IMF weer pessimistischer over wereldeconomie

Washington

Volgens de economen van het fonds is het beeld vooral in India sterk verslechterd. Die grote economie in opkomst heeft vorig jaar een stuk slechter gepresteerd dan het IMF verwachtte. India kampt onder meer met een zwakkere binnenlandse vraag en terughoudendheid bij bedrijven om investeringen te doen. Vandaar dat de groei er dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk wel zo'n procentpunt lager uitpakt dan in oktober nog werd voorzien.

Voor de wereldeconomie als geheel rekent het IMF dit jaar op 3,3 procent groei, 0,1 procentpunt lager dan eerder geraamd. Dit is wel ietsje beter dan vorig jaar, toen de economie nog met 2,9 procent vooruitging. En volgend jaar trekt de mondiale groei waarschijnlijk aan tot 3,4 procent. Maar ook hier is sprake van tegenvallers. Voor 2019 en 2021 heeft het IMF zijn prognoses met respectievelijk 0,1 en 0,2 procentpunt naar beneden bijgesteld. <