KLM-lounge is bittere noodzaak

Het zijn hun beste klanten, dus vertroetelt KLM de zakenreizigers met een businessclass- of first class-ticket in de vernieuwde Crown Lounge Schiphol. Transcontinentale reizigers met een ticket voor de first- of businessclass kunnen op Schiphol aan de drukte ontsnappen in een ruimte met comfortabele zitjes, gratis drank en een buffet.