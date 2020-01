Remmen om te koelen

Koeltrailers zijn in het wegtransport grote vervuilers. Daar moest eens wat aan worden gedaan, vond Twan Heetkamp. Hij kwam uit bij het benutten van de remenergie. Ziedaar het idee achter zijn bedrijf The New Cool.

Twan Heetkamp, de man achter The New Cool. (beeld Eva Faché)

Venlo

De elektrische truck mag een grote belofte voor duurzaam transport zijn, Twan Heetkamp is enthousiaster over de trailer die erachter hangt. ‘Veel interessanter’, zegt hij. ‘De trekker is emotie. Zo van: wil je een DAF of een Scania? De trailer bepaalt hoe je je zaken vervoert.’

Heetkamp zit al bijna zijn hele werkzame leven in de trailerbusiness. Hij handelde erin, bouwde ze en had tot enkele jaren geleden een bedrijf dat ze verhuurde en verkocht. Drieduizend reden er door Europa. Waaronder veel koelwagens; rijdende koelcellen, met aan de voorzijde voor dat doel een installatie. Die koelmotoren zijn listig, zegt Heetkamp. Dat zijn bijna altijd di..

