‘Stop verkoop monster-SUV’s’

Bondskanselier van Duitsland Angela Merkel was op 4 november te gast in de Volkswagenfabriek in Zwickau, Duitsland, bij de start van de productie van de ID.3. (beeld EPA/JENS SCHLUETER)

Utrecht

Wie advertenties van autofabrikanten bekijkt in tijdschriften en hun commercials op tv ziet, krijgt misschien de indruk dat de duurzame, klimaatvriendelijke toekomst van de elektrische auto is aangebroken.

Maar het tegendeel blijkt waar: de CO 2 -uitstoot van auto’s is juist aan het stijgen. Geen enkele fabrikant haalt de strenge Europese CO 2 -norm die eind dit jaar ingaat, waardoor in totaal voor maar liefst 14 miljard euro aan boetes dreigt, aldus PA Consulting.

De Europese Commissie heeft bepaald dat alle nieuwe auto’s van een merk vanaf volg..

