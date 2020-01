Export Hollandse landbouw nadert de 100 miljard

De export in landbouwproducten vanuit Nederland heeft vorig jaar het zoveelste record opgeleverd. In 2019 ging 94,6 miljard euro aan bloemen, vlees, groente en fruit de grens over.

Den Haag

Met een aanhoudende vraag naar babymelkpoeder en varkensvlees is China onder de afnemers de grootste groeier (plus 22 procent).

Trek de ingevoerde landbouwproducten eraf en Nederland was in 2019 wereldwijd nog steeds de op een na grootste netto exporteur. Het zijn kloeke cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research vandaag presenteren.

Toch zijn de resultaten het afgelopen jaar verworden tot een twistpunt. Wat de boze boeren betreft, die de laatste maanden geregeld de straat opgaan om respect voor hun werk te vragen, mag er best wat meer aandacht uitgaan naar hun rol in de economie. Volgens cijfers van Wageningen University is de agrosector indirect goed voor 8 procent van de werkgelegenheid in Nederland – van veevoerlever..

