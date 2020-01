'Zuivel heeft sleutelrol in de wereld'

Bij het voeden van de sterk groeiende wereldbevolking, nu 7,8 miljard mensen, is het belangrijk om beter te kijken naar de rol van zuivel.Dat is namelijk een doelmatige bron van hoogwaardige eiwitten, zegt prof. Thom Huppertz vandaag bij zijn aantreden als hoogleraar zuivelwetenschap en -techniek in Wageningen.

Wageningen

Wil je dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen die in zuivel zitten, uit ander voedsel halen, dan moet je daar veel meer van eten. Bovendien is zuivel ook nog eens het meest betaalbaar, wat zwaar weegt voor arme mensen. Huppertz ziet in de toekomst dan ook een sleutelrol voor zuivel bij het voeden van de snel groeiende wereldbevolking. Maar er is niet veel ruimte voor vergissingen, zegt hij ook: e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .