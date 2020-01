VS en China tekenen fase 1-deal

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben hun handtekening gezet onder een gedeeltelijke handelsdeal. Daarmee maken de twee landen een pas op de plaats in hun handelsoorlog die anderhalf jaar geleden ontstond.

Washington

China belooft in de zogeheten fase 1-deal meer Amerikaanse goederen te kopen, waaronder miljarden dollars extra aan landbouwproducten, zo werd eerder al bekend. Daarnaast zegde Peking toe patenten beter te beschermen en de financiële markt verder open te stellen voor buitenlandse partijen. De VS zien af van een eerder aangekondigde ronde van nieuwe importheffingen.

volgende ronde

De Amerikaanse regering wil na deze ondertekening snel werk maken van een volgende ronde van onderhandelingen. Het resultaat van die toekomstige gesprekken laat mogelijk nog enige tijd op zich wachten.

Trump zei onlangs dat een fase 2-deal met China er wellicht pas komt na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november van dit jaar. Daarmee moet de handelsoorlog tussen de VS en China ook echt klaar zijn, want Trump denkt niet dat er een fase 3-deal nodig is.

Het economische conflict liep eerder hoog op, met importheffingen als geliefd wapen. De VS stelden nieuwe importheffingen in op in totaal 370 miljard dollar aan goederen uit China. Peking sloeg terug met tal van invoerheffingen op Amerikaanse waren. Trump betichtte China onder andere van oneerlijke handelspraktijken. Daarbij wees hij vaak op het handelstekort dat de VS hebben met China. Ook beklaagde hij zich over diefstal van intellectueel eigendom.

onzekerheid

Dat Trump en Liu hun handtekening onder een fase-1-deal hebben gezet, betekent niet dat al die heffingen worden teruggedraaid. Zo houdt Washington importheffingen van 25 procent op 250 miljard dollar aan Chinese goederen in stand, als drukmiddel bij vervolgonderhandelingen. Wel verlagen de VS de tarieven voor andere bestaande importheffingen.

Het handelsconflict trok een zware wissel op de wereldwijde economie. Het grillige verloop van de Amerikaans-Chinese onderhandelingen zorgde wereldwijd voor onzekerheid, wat de handel en investeringen

drukte.

De Wereldbank schatte vorige week nog dat de wereldeconomie in 2019 in het traagste tempo is gegroeid sinds de financiële crisis. <