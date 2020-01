RELX dagwinnaar in groene AEX-index

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst de handel uitgegaan. De leidende index op Beursplein 5 werd aangevoerd door informatieleverancier en data-analysebedrijf RELX, die eerder een grote overname in de VS bekendmaakte. Elders in Europa was het sentiment gematigd positief. De blik van beleggers is onder meer gericht op economische grootmachten China en de Verenigde Staten, die later deze week hun fase 1-handelsakkoord ondertekenen.