Kwaliteit accountantsbranche nog steeds ondermaats

De accountancysector moet nog flinke ingrepen doen om de kwaliteit van controles van bijvoorbeeld jaarrekeningen te verhogen. Accountantsorganisaties presteren nu nog vaak ver onder het in wet- en regelgeving vereiste niveau, concludeert de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in haar eindrapport.

Den Haag

Deze onafhankelijke, door de branche zelf ingestelde commissie hekelt met name dat bedrijven hun gebreken slecht op het spoor komen. Dat terwijl het aantal onvoldoendes dat toezichthouders als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitdelen in de sector 'onacceptabel hoog is'. Zelfsturing is daarom niet genoeg om de kwaliteit te verhogen.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zint al langer op maatregelen om de kwaliteit van de accountantscontroles bij grote bedrijven te verbeteren. De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA), die hij daarop heeft laten studeren, brengt eind deze maand definitief verslag uit. Ook de bevindingen van de MCA zullen 'meewegen', laat de bewindsman weten. Ze laten zien dat de branche 'nog een slag te ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .