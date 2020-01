Arbeidsvreugde staat onder druk

Het werkplezier en de kwaliteit van werk staan onder druk. Bij leraren, zorgmedewerkers en andere werknemers in de publieke sector is die zelfs afgenomen.

Den Haag

Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een belangrijk adviesorgaan van de overheid, in het rapport Het betere werk, dat vandaag verschijnt.

De kwaliteit van werk staat met name onder druk bij lager- en middelbaar opgeleiden en bij werknemers in de publieke sector, zoals de zorg, het onderwijs en de politie. Zij hebben er meer taken bij gekregen, en tegelijk minder te zeggen gekregen over de invulling van hun werk. Niet voor niets hebben juist die groepen gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden, aldus de onderzoekers.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .