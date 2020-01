Overwegend rode beursdag Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag overwegend in het rood gesloten. Beleggers keken vooral vooruit naar de ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten later deze week. Ze zijn met name benieuwd naar de details van het handelsakkoord. Ook wachten ze de start van het cijferseizoen af dat deze week voorzichtig op gang komt.