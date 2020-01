ABN Amro kiest topman zonder bankierservaring

Amsterdam

Swaak was zelf altijd een uitgesproken voorstander van vrouwen in de leiding van een bedrijf. ‘Feminiene eigenschappen dragen bij aan de kwaliteit van de dienstverlening’, zei hij daarover in 2010 in de Volkskrant. ‘Mannen zien bepaalde zaken over het hoofd die vrouwen wel zien.’

Zelf is hij een workaholic, vertelde Swaak in dat interview. Zijn eigen kinderen heeft hij zelden of nooit naar school gebracht. Ook de meeste ouderavonden miste hij. Alleen op vrijdagavond at hij thuis. In het weekeinde gaf hij aandacht aan zijn gezin. Om dat te kunnen doen, had hij zijn favoriete bezigheid sportvliegen ingewisseld voor zeilen – iets wat je met het hele gezin kunt doen.

