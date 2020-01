Huizenprijs blijft stijgen, minder woningen te koop

De krapte op de Nederlandse woningmarkt is in het vierde kwartaal van vorig jaar verder toegenomen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) staan minder huizen te koop, terwijl de prijzen blijven stijgen, gestuwd door de grote vraag naar woningen.

Nieuwegein

Uit de kwartaalcijfers van de NVM bleek dat een verkochte woning op jaarbasis 8 procent duurder werd op 326.000 euro. Daarnaast werden afgelopen kwartaal ruim 4 procent minder woningen te koop gezet, waarmee het totale aanbod te koop staande huizen verder krimpt.

De NVM zegt dat er steeds minder keuze is op de woningmarkt voor 'Jan Modaal'. Voorzitter Onno Hoes spreekt van woningnood.

‘De koopwoningmarkt zal in het komende jaar door deze vicieuze cirkel voor steeds minder mensen toegankelijk zijn. Nu zien we al dat koopstarters steeds verder in de knel komen. Niet alleen is het aanbod voor de groep kopers met ongeveer anderhalf keer een modaal inkomen heel beperkt, maar voor hen is de drempel voor een financiering ook heel hoog’, aldus Hoes. Ongeveer de helft van de NVM-make..

