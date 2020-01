Prijzen flink omhoog, toch meer koopkracht

Hoe hard stijgen de prijzen?

Het CBS maakte donderdag bekend dat de prijzen vorig jaar met 2,6 procent zijn gestegen. Die prijsstijging is sinds 2002 niet zo hoog geweest en is bijna nergens in Europa zo hoog. En dat terwijl de prijzen in de winkel afgelopen jaren juist veel minder hard stegen. In 2018 was de inflatie 1,7 procent, in 2017 1,4 procent en in 2016 stegen de prijzen zelfs bijna niet (0,3 procent).

