Recordvangst cocaïne in havens van Rotterdam en Antwerpen

In de havens van Rotterdam en Antwerpen is nog nooit zo veel cocaïne onderschept als in 2019. Het gaat in totaal om ruim 100.000 kilogram, met een straatwaarde die kan oplopen tot 5 miljard dollar.

In Rotterdam kwam iets meer dan 38 ton cocaïne boven water, in Antwerpen ging het om ruim 61 ton. Dat is woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Antwerpen. In Rotterdam nam het aantal vangsten van cocaïne met 50 procent toe, in Antwerpen met een kwart. Voor beide havens is dit een record. De cijfers vanuit Rotterdam vormen een schatting, eind januari volgen de definitieve cijfe..

Volgens het Financieele Dagblad wordt naar schatting een kwart van de cocaïne die de haven van Rotterdam binnenkomt onderschept. De drugs zit vaak verstopt in containers met fruit en is meestal afkomstig uit Suriname, Colombia, Ecuador, Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Deze goederenstroom is zo groot, dat ze door de douane nauwelijks te controleren valt. Toch is het steeds vak..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .