Kleine plus voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger gesloten. Elders in Europa waren eveneens winsten te zien. Beleggers waren in afwachting van de verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 610,48 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 926,87 punten. Parijs won 0,3 procent en Frankfurt ging 0,7 procent vooruit. Londen steeg een fractie.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste verliezer in de AEX met een min van 2,7 procent. Levensmiddelenconcern Unilever daalde 1,4 procent na een adviesverlaging door HSBC. Verzekeraar ASR ging op kop bij de hoofdfondsen met een koerswinst van 4,1 procent. Verlichtingsbedrijf Signify behoorde tot de sterkste stijgers in de MidKap met een plus van 2,9 procent na een adviesverhoging door Bank of America. Vastgoedbedrijf Wereldhave stond onderaan met een min van 2,4 procent. Air France-KLM, dat niet meer boven Iran en Irak zal vliegen, steeg 0,5 procent. Op de lokale markt steeg Avantium ruim 24 procent. Het chemiebedrijf tekende een intentieverklaring met een consortium over de financiering van een nieuwe fabriek in Delfzijl.