Meer dan 2 miljoen bedrijven in Nederland

Utrecht

Het aantal bedrijven nam vorig jaar met bijna 100.000 toe. Dat komt neer op een groei van 5 procent. Volgens de Kamer van Koophandel liep vooral het aantal zzp'ers flink op. Er zijn inmiddels ruim 1 miljoen fulltime zelfstandigen en bijna 282.000 parttime zzp'ers. Dat zijn mensen die voor minder dan 15 uur per week zelfstandig ondernemen. Snelgroeiende sectoren waren vorig jaar de bouw en de gezondheidssector. Daar groeide het aantal bedrijven met respectievelijk 8 en 7 procent. De provincies Flevoland en Zuid-Holland springen eruit. Daar was sprake van toenames met 7 procent. Limburg kende de minste groei, met een plus van 3 procent. De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland is nog steeds 46 jaar. In zes jaar is wel het aantal beginnende ondernemers van 18 jaar en jonger ruim verdrievoudigd. <