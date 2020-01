Huur panden Hudson's Bay komt snel in het gedrang

Voor verhuurders van winkelpanden van Hudson's Bay is het nog maar de vraag of zij de huur over februari overgemaakt krijgen.

Amsterdam

Volgens curatoren Stephan van de Kant en Ernst-Paul Pandelitschka van het inmiddels failliete bedrijf bestaat de kans dat de verhuurders zich al volgende maand moeten wenden tot de huurgaranties die zijn afgegeven door het Canadese moederbedrijf.

De huur voor januari is al volledig betaald, maar in februari komt Hudson's Bay Nederland mogelijk geld tekort, aldus de bewindvoerders tegen het ANP. Daarnaast gelden de lopende huurcontracten vanaf maart niet meer. De eigenaren van de panden kunnen de onbetaalde huur claimen in Canada.

Het moederbedrijf van Hudson's Bay heeft nog voor honderden miljoenen euro's aan gegarandeerde huurverplichtingen uitstaan. Volgens de curatoren verliepen de gesprekken met de pandbezitters overigens 'op een constructieve wijze en in goede sfeer'.

Het gaat in totaal om tien verhuurders die veertien filialen van Hudson's Bay in handen hebben. Eerder werd bekend dat voor één vestiging in Utrecht Hudson's Bay de huur had afgekocht voor 2,9 miljoen euro. <