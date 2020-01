Sterke start voor Europese beurzen

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent hoger op 612,87 punten. In 2019 won de hoofdindex al bijna 24 procent. De MidKap kreeg er 1,7 procent bij tot 925,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 1,1 procent aan.

Bijna alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen vooruit. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger met een koerswinst van 2,7 procent. Ahold Delhaize klom 1,8 procent. Het supermarktconcern begint met het opkopen van aandelen als onderdeel van zijn eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro. Informatieleverancier RELX was de enige daler met een verlies van 0,4 procent. De euro was 1,1186 dollar waard tegen 1,1232 dollar dinsdag.