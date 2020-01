2019, het jaar van de recessie die niet kwam

Terwijl zes miljoen spaarders in 2019 op een houtje moesten bijten, ging bij 1,5 miljoen Nederlandse beleggers in aandelen de vlag uit.

De beurs beleefde de grootste koersstijging in tien jaar.

Amsterdam

Het was het jaar van de grap over de recessie die niet kwam. Donkere wolken trokken in de eerste negen maanden telkens samen boven Wall Street, de City van Londen en het Damrak. Een handelsoorlog tussen de VS en China, de brexit, de teloorgang van de Duitse (auto-)industrie en de dalende groei in China zouden ervoor zorgen dat de economieën na jaren van groei weer tot een krimp waren gedoemd. Maar de recessie kwam niet. De donkere wolken trokken over als een onweersbui op een zomeravond.

Het jaar 2019 werd zelfs het mooiste beursjaar van het decennium. Terwijl zes miljoen spaarders in Nederland op een houtje moesten bijten, vierden 1,5 miljoen aandeelhouders feest. De AEX-index sloot 23,8 procent hoger dan eind vorig jaar. En de meer oranje gekleurde Midkap-index zelfs 38,5 procent. Niet alleen Nederlandse aandeelhouders vielen in de prijzen. De Dow Jones-index van de beurs van New York steeg met 23,7 procent en de S&P 500 met bijna 30 procent. Ook de beurs van Japan deed het goed met een stijging van 18,4 procent. De Londense beurs bleef wel wat achter en boekte maar 12 procent winst.

Het was niet zo dat de brexit werd afgewend of dat de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog tot een einde kwam. Ook sukkelde de Duitse auto-industrie verder en daalde de groei in China. Maar de beleggers kregen wel meer duidelijkheid. De brexit gaat door en in de handelsoorlog is er enig zicht op een eerste bestand. De recessie in Duitsland kwam er net niet. Daarnaast staken de centrale banken de beurzen weer een hart onder de riem. De Amerikaanse centrale bank Fed besloot na de renteverhogingen in 2017 en 2018 in het jaar 2019 de rente te verlagen. En de Europese Centrale Bank die daar geen ruimte voor had (omdat de rente al 0 procent was), besloot opnieuw obligaties te gaan opkopen. Het geld dat daardoor op de markt kwam, stimuleerde niet alleen psychologisch de koopdrift bij aandeelhouders, maar belandde ook deels meteen op de beurs.

Binnen de AEX, waarin de 25 grootste bedrijven op Euronext in Amsterdam zijn opgenomen, was biotechnologiebedrijf Galapagos de grote winnaar met een stijging van 131,8 procent. Het ‘wondermedicijn’ filgotinib tegen reuma slaagde met vlag en wimpel voor de laatste testen. Daarnaast sloot ceo Onno van de Stolpe een niet-aanvalspact met Gilead, een van de grootste concurrenten.

Maar de helft van de stijging van de AEX was te danken aan zwaargewicht chipmachinefabrikant ASML, het nieuwe paradepaardje van de Amsterdamse beurs en Nederland innovatieland. Ook chipleverancier ASMI, dat in de Midkap is opgenomen, steeg spectaculair. Grootste stijger op het Damrak was kabel- en telecombedrijf Altice Europe, eveneens een Midkapfonds. Koninklijke Shell – vele decennia het paradepaardje van de beurs – kon de stijgingen niet bijbenen, nu fossiele brandstoffen steeds meer onder vuur liggen.

Banken en verzekeraars presteerden matig tot slecht. Grootste verliezer bij de AEX-fondsen met een val van 22,1 procent was ABN Amro – waarvan de staat nog altijd de meerderheid van de aandelen heeft, zodat 17 miljoen Nederlanders in het verlies meedelen. De rode lantaarn kwam dit jaar terecht bij het kleine Kiadis Pharma, dat de ontwikkeling van het medicijn ATIR101 staakte en de financieel directeur zag vertrekken. Pharma is blijkbaar geen garantie voor succes.

Ondanks het florissante beursklimaat was de toestroom van nieuwe fondsen mager. Op Euronext in Amsterdam verdwenen meer fondsen dan er nieuwe kwamen. Maar dankzij de introductie van de grote investeringsmaatschappij Prosus steeg de totale beurskapitalisatie toch nog iets. Van eigen bodem kwam alleen Fastned nieuw naar de beurs, hetgeen erop duidt dat een publieke notering bij Nederlandse bedrijven niet erg in trek is.

Saudi Aramco

Internationaal trok vooral de beursgang van Saudi Aramco veel aandacht – de grootste in de geschiedenis. Maar die van kantoorverhuurder WeWork moest worden afgeblazen. Weinig beleggers verwachten dat de recessie die in 2019 niet kwam, in 2020 wel zal komen. ‘Maar als de recessie zich aandient, lijkt zowel de Fed als de ECB onvoldoende bewegingsruimte te hebben om de groei nieuw leven in te blazen. Die last zal op de schouders van overheden komen te liggen. Regeringen zullen voor de beslissing komen te staan: economische stagnatie aanvaarden of geld uitgeven’, aldus vermogensbeheerder UBS. <