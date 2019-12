Bellers stranden vaak bij fiscus

Wie het afgelopen half jaar de Belastingdienst belde met een vraag over toeslagen, kreeg in veel gevallen niemand aan de lijn. Op het dieptepunt werden nog geen twee op de tien bellers geholpen, blijkt uit een analyse van deze krant.

Den Haag

De Belastingtelefoon weigert telefoongesprekken als er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn. Bellers krijgen dan een tekst te horen dat de Belastingdienst ‘gesloten’ is. Zo wil de fiscus lange wachttijden voorkomen.

Het grootst zijn de knelpunten op de afdeling Toeslagen. Vanaf september nam het aantal telefoontjes daar toe en dat zorgt voor grote problemen in de afhandeling. Op tien dagen werd bij deze afdeling minder dan de helft van de bellers te woord gestaan. Het meest nijpend was de situatie op maandag 25 november: slechts 18 procent kreeg iemand te spreken. In de eerste helft van 2019 was de afdeling nog enigszins in staat om te reageren op grote aantallen telefoontjes. Na september blijft het aantal beantwoorde telefoontjes stabiel, terwijl er wél steeds meer vragen zijn.

Als iemand wordt toegelaten tot de wachtrij, betekent dat nog niet dat hij ook een medewerker van de afdeling toeslagen spreekt. Gemiddeld 12 procent van de bellers in de wachtrij hing alsnog op. Dat had vaak te maken met de lange wachttijd. Op zes dagen bedroeg die tussen de zeventien en twintig minuten, wat ertoe leidde dat ongeveer een derde van de bellers ophing. Op 58 dagen in 2019 moesten bellers gemiddeld tien minuten of langer wachten.

Volgens het ministerie van Financiën is het onvermijdelijk dat op piekmomenten niet iedereen geholpen kan worden. ‘De Belastingdienst stemt zijn capaciteit af op het jaargemiddelde’, reageert woordvoerder Jacco Neleman. Over het hele jaar is de norm dat negen op de tien bellers iemand aan de lijn krijgt. Maar medewerkers kunnen slechts beperkt flexibel worden ingezet. Dat laat zich bijvoorbeeld voelen rond betalingen van toeslagen (de 20e van de maand). Bovendien worden de cijfers vertekend, doordat mensen ophangen en het nog eens proberen, zegt Neleman. ‘Maar we weten dat alle unieke bellers in de dagen na betaaldagen een medewerker kunnen spreken.’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt begrijpt wel dat de Belastingdienst ‘niet drie keer zoveel medewerkers kan inzetten’. ‘Maar 80 procent niet aangenomen gesprekken is niet acceptabel.’

Tegelijk staan de cijfers volgens Omtzigt voor een groter probleem. ‘De top van de Belastingdienst gebruikt de eigen telefoonlijn niet als thermometer voor wat er onder burgers speelt. Het lijkt erop dat tienduizend mensen problemen hebben met hun toeslagen, en dat die allemaal meerdere keren gebeld hebben. Met zo’n signaal móét iets gebeuren.’

Dat vindt ook SP’er Renske Leijten. ‘Het is dramatisch dat de dienst soms zó onbereikbaar is. Tegelijk merken bellers met een groot probleem dat ze er niet goed geholpen kunnen worden. De Belastingtelefoon is niet bedoeld voor ingewikkelde kwesties. Iedereen zou een vaste contactpersoon moeten krijgen, zoals nu gebeurt bij de problemen met toeslagen’, aldus Leijten.

Waarschijnlijk komt er begin volgend jaar, op een suggestie van Omtzigt, een speciaal nummer voor vragen over toeslagen.