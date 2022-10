Warmtepompen blijken vooral populair in woning

Den Haag

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert over duurzame energie. Een warmtepomp is een duurzaam alternatief om - afhankelijk van de gekozen variant - gasverbruik te stoppen of te verminderen. De warmtepomp werkt als een soort omgekeerde koelkast. In plaats van warmte af te voeren, haalt het apparaat juist warmte van buiten naar binnen.

type pomp

Afhankelijk van het type pomp wordt warmte gehaald uit lucht, bodem of grondwater. Hiervoor wordt stroom gebruikt. Om het systeem duurzaam te houden worden vaak zonnepanelen op het dak geplaatst om in extra behoefte aan elektriciteit te kunnen voorzien. Een warmtepomp kost - afhankelijk van het type en vermog..

