Geen gas, wel een warmtepomp

Musetta Blaauw (39) wilde in 2020 met haar gezin ‘niet langer onderdeel van het Groningse gasprobleem’ zijn. Met haar man bedacht ze een plan om hun huis uit 1907 voortaan zonder gas duurzaam te verwarmen met hulp van een warmtepomp. ‘De energierekening is nu zestig euro per maand.’

Groningen

‘Installateurs lachten ons uit toen we offertes vroegen’, vertelt Blaauw. Ze woont met haar gezin in Groningen, in een woning uit 1907. ‘Zo’n groot, oud huis; dat is toch zo lek als een mandje, dat heeft geen zin, zeiden ze.’ Maar de Groningse zette het plan toch door. ‘Mijn man en ik hebben een bureau dat maatschappelijke organisaties zoals scholen helpt de omslag naar duurzaam gebruik van energie te maken. Daardoor hebben we meer dan gemiddelde kennis en netwerk op dat gebied om ons heen’, erkent ze. ‘Daarom dachten we: als we het in ons werk belangrijk vinden gebruik van duurzaam opgewekte energie te stimuleren, zouden we dat ook privé moeten kunnen regelen.’ En dus kozen ze voor de installatie van een hoog-temperatuur-warmte..

