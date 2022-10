Woningmarkt in beweging

Om te weten hoe het gaat op de woningmarkt hoeven deelnemers aan de Open Huizen Dag niet te wachten op de kwartaalcijfers van de makelaars. Er voltrekt zich een flinke omslag, merken zij, met dank aan de gestegen rente en energiekosten. De angst voor een economische recessie en een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne doet de onzekerheid verder toenemen. Dat verkopers hun deur zaterdag weer openen voor iedereen die hun huis aan een inspectie wil onderwerpen, is sowieso al een teken van een veranderende krachtsverhouding met aspirant-kopers. Dit is de eerste Open Huizen Dag sinds maart 2019. Sindsdien kon de verkoopmanifestatie niet doorgaan, of door de coronabeperkingen, of door een gebrek aan belangstelling bij verkopers. Tijdens de huizencrisis in 2012 telde de dag 56.000 deelnemers. Met het aantrekken van de vraag daalde dat aantal geleidelijk tot 12.000. Want waarom zou je je deur zomaar openzetten, als je al mensen kunt weigeren voor een eerste bezichtiging? Nu maakten zo’n 11.000 huiseigenaren weer een andere afweging. Huizen staan weer langer te koop, er wordt minder overboden en de vrees voor een forse prijsdaling neemt toe. Zo’n 55.000 mensen namen zaterdag een kijkje in een woning die te koop staat.