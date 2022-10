De piloten van deze vliegschool vliegen voor een hoger doel: ze doen zendingswerk in de ‘bush’

De piloten die in de vliegschool van Marco Koffeman zijn opgeleid, vliegen voor een hoger doel, zegt de directeur. Met hun kleine Cessna-toestellen verrichten ze zendingswerk op moeilijk begaanbare vliegveldjes in de ‘bush’.

Teuge

Op de luchthaven van Teuge ziet Marco Koffeman hoe een vliegtuig een te lange ‘flair’ maakt. De landing moet veel korter, doceert de directeur van Mission Aviation Training Centre (MATC), de enige vliegschool in Europa die ‘bushvliegers’ opleidt. Zijn piloten moeten straks in Afrika of Papoea-Nieuw-Guinea kunnen landen op nauwelijks verharde vliegstrips zonder luchtverkeersleiding. En bovendien checken of er geen dieren lopen op de landingsbaan.

MATC levert piloten af voor Mission Aviation Fellowship (MAF), een christelijke hulporganisatie die wereldwijd met 130 vliegtuigen afgelegen dorpsgemeenschappen helpt met luchttransport en medische goederen. MAF vliegt met kleine Cessna-toestellen in 26 ontwikkelingslanden. De piloten dragen ..

