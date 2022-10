Vrije energiemarkt jaagt in Nederland de inflatie aan

De Nederlandse inflatie (volgens de Europese norm) is in september opgelopen naar 17,1 procent, nu ook andere zaken dan energie duurder worden. Het CBS schrok ervan. ‘Het is een brand blussen met benzine.’

Den Haag

De inflatie in Nederland bedraagt in september naar schatting 17 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit een voorlopige raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is weer een paar procentpunten hoger dan in augustus, toen de geldontwaarding - officieel: de stijging van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex - 13 procent bedroeg.

De belangrijkste aanjager is nog steeds de hoge prijs voor energie in al haar verschijningsvormen: aardgas, elektriciteit, benzine en diesel. Maar ook de prijzen van andere goederen en diensten zijn sterker gestegen dan in augustus: exclusief energie is de inflatie opgelopen van 6,4 naar 7,4 procent.

