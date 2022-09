Bank of England luidt alarmklok over Britse economie, en grijpt ongekend hard in

Uit zorg over de staat van de Britse economie gaat de centrale bank van Engeland miljarden aan Britse staatsobligaties opkopen. De regering in Londen lijkt zich geen zorgen te maken.

De paniekreactie volgde op het nieuws dat pensioenfondsen in de problemen dreigen te komen. Ook op de Britse huizenmarkt heerst nervositeit. Omdat de Britse regering geen actie ondernam, besloot de Bank of England in te grijpen door staatsobligaties op te kopen teneinde de rentestijging tegen te houden. Deze noodinterventie van de Bank heeft er toe geleid dat de rente op Britse staatsobligaties weer iets is gedaald.

Deze situatie is uniek voor Britse begrippen. De chaos volgt op de vrijdag gepresenteerde mini-begroting die maximale gevolgen heeft gesorteerd. Het voornemen is om omgerekend 50 miljard euro te gaan lenen om belastingverlagingen voor de rijken te kunnen financieren. Sinds deze gok van de Conservatieve reg..

