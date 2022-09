Het geheim van Seasogood: de tonijn was tonijnvrij, maar niemand die het doorhad

Het smaak- en geurloze witte poeder dat Wim de Laat ontwikkelde, moet de wereld veroveren als plantaardige vervanger voor dierlijke eiwitten. De ervaren nieuwe ceo van The Protein Factory moet dat waar gaan maken. ‘We willen meteen de Amerikaanse markt op.’

Plantaardige pannekoeken in de proefkeuken.

Breda

In een laboratorium in Breda verpulveren twee jonge onderzoekers, beiden met witte stofjas en veiligheidsbril, een soort koekje van samengeperste eiwitten behoedzaam tot poeder.

In een loods aan de overkant van de straat, de zogeheten testfabriek, wassen een paar medewerkers de onderdelen van een cilindervormige kweekmachine. Weer een bedrijfspand verderop, in de proefkeuken, bakt iemand pannekoeken met plantaardige eiwitten.

The Protein Brewery gebruikt inmiddels bijna alle gebouwen van een straatje op een bedrijventerrein in Breda. Volgend jaar breiden ze verder uit: dan opent elders in de stad de eerste volwaardige fabriek. Al spreekt het bedrijf liever van ‘brouwerij’.

