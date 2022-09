Vijf vragen over de energiecrisis en hoge hypotheekrente die de huizenmarkt doen sidderen

De energiekosten schieten omhoog, de hypotheekrente breekt door de 4 procent heen en de angst voor een economische recessie neemt toe. Wat betekent dit voor de woningmarkt?

Na ruim drieënhalf jaar vertoonden de huizenprijzen in de maand augustus voor het eerst weer een daling van 0,1 procent ten opzichte van juli, meldt het CBS. Kraakt de woningmarkt?

De daling van de gemiddelde huizenprijs is minimaal en vond plaats in hartje zomer, van juli op augustus, maar toch spreekt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen al voorzichtig van een trendbreuk. Vergeleken met een jaar geleden is nog wel sprake van een stijging, van 11,9 procent. Dat is opnieuw een reuzensprong, maar het is wel de vierde maand op rij dat de prijsstijging op jaarbasis af..

