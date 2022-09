Akkerbouwers boos over maatregelen om waterkwaliteit te verbeteren: ‘De natuur laat zich niet leiden’

Akkerbouwers zijn in rep en roer over het plan om sperziebonen en andere gewassen voortaan al vóór 1 oktober te oogsten. Dat is beter voor de kwaliteit van bodem en water, aldus het ministerie. Maar door de droogte zijn gewassen steeds later afgerijpt.

Den Haag

Moeten akkerbouwers op de zandgronden in het zuiden en oosten van het land vanaf volgend jaar hun sperziebonen, spinazie, doperwten, ijsbergsla of paksoi al vóór 1 oktober van het land halen om plaats te maken voor ‘vanggewassen’ oftewel stikstofbindende groenbemesters? Het is een van de maatregelen die het ministerie van Landbouw stimuleert om te voorkomen dat te veel nitraat (een meststof en vorm van stikstof) in het oppervlakte- en grondwater terechtkomt.

Boerenorganisaties en groenteverwerkende bedrijven hebben alarm geslagen over deze wat zij noemen ‘kalenderlandbouw’ met verplichte oogstdeadlines. Want de groei van gewassen is vooral afhankelijk van Moeder Natuur, zoals temperatuur en vochtbalans - door langdurige droogte ri..

