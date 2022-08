Landbouwhistoricus Mari Smits: ‘Net als de boeren zit het CDA klem’

Lelystad

Mari Smits (60) is niet alleen de zoon van een katholieke varkensboer uit Bakel, in De Peel, Oost-Brabant. Hij is ook de historicus die de geschiedenis van de honderdjarige Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond vastlegde. En nog altijd volgt hij de ontwikkelingen in de landbouwsector op de voet.



De banden tussen de boerenbonden en de voorlopers van het CDA, met name de Katholieke Volkspartij (KVP) en de Anti Revolutionaire Partij (ARP), waren hecht. Vertegenwoordigers van de boerenbonden hadden hun eigen ‘kwaliteitszetels’ binnen de confessionele Kamerfracties, zegt Mari Smits. Nu is dat totaal veranderd. De invloed van de oude lobby is versplinterd en het CDA is niet meer de machtige partij die het op l..

