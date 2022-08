Als Sjakie in de Chocoladefabriek genieten van de pindarots

De pindarots bepaalt de identiteit van De Chocoladefabriek. Zelfs over de afwijkende vormen is nagedacht, zegt ceo Hans Neef.

De productie van kransjes in de chocoladefabriek in Heerhugowaard.

‘Jij denkt: die dikke is voor mij. Je partner zegt: ik wil er niet te veel, ik neem twee kleintjes.’

De associatie met het illustere boek van Roald Dahl is onvermijdelijk, zegt Hans Neef, ceo van De Chocoladefabriek in Heerhugowaard. Tussen de tienduizenden pindarotsjes en kransjes die van de lopende band rollen, voelt hij zich meer Sjakie, die met de laatste -gouden- toegangskaart in zijn reep een rondleiding verdient, dan de mysterieuze eigenaar Willie Wonka met zijn zwarte hoed. Neef is het in feite allebei, sinds hij de fabriek overnam in 2012.

Hoe verleidelijk ook, De Chocoladefabriek pronkt juist niet met Sjakie. ‘We hebben het overwogen’, aldus commercieel directeur Bert Baron. ‘Maar Sjakie is het symbool van een fantasiewereld. Cho..

