Schiphol kan nog niet terug naar ‘normaal’: ook in herfst mogelijk minder reizigers

Schiphol komt nog altijd driehonderd beveiligers tekort. Als de bezetting niet tijdig in orde is, zal de luchthaven ook in november en december het aantal passagiers beperken.

Amsterdam

Dat zei Schiphol-topman Dick Benschop vrijdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de Schiphol Group. Daartoe behoren de luchthavens rond Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Lelystad.

Schiphol heeft een turbulent halfjaar achter de rug. De luchthavens verwerkten daarin 27,3 miljoen passagiers. Hoewel dat nog lang niet op het niveau is van voor de coronapandemie – in 2019 waren er 38,7 miljoen passagiers – is het flink meer dan de 6 miljoen van een jaar geleden. De groei van het aantal passagiers leidde, in combinatie met een nijpend personeelstekort, in het voorjaar tot lange wachtrijen.

‘Grote buikpijn kreeg ik ervan’, zei Benschop vrijdag terugblikkend. Niet alleen door de drukte, maar ook door de verwijten dat de topman..

